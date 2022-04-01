İçeriği diğerlerinden çok farklı! Doğal antibiyotik manda yoğurdunun faydaları nelerdir: Enerji verir hem beyni hem hafızayı korur

Manda yoğurdu, doğal antibiyotik olarak adlandırılan süper besinlerden biridir. Manda yoğurdunun faydaları ise saymakla bitmez. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçiyor. Cildi ve gözleri koruyor. Kansere karşı da önleyici. Her gün düzenli olarak tüketilmesi yeterli oluyor.

Bir süper olarak bilinen manda yoğurdu, eşsiz içeriği ile binlerce yıldır tüketilen önemli bir besin kaynağı. Özellikle içeriğindeki yoğun protein oranı sayesinde metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlayan bu besin, her yaştan bireyde faydalı özellikleri ile öne çıkıyor.

MANDA YOĞURDU FAYDALARI

ZENGİN BİR ENERJİ KAYNAĞI

Süt ürünü olması sayesinde sağlıklı bir protein ve yağ kaynağıdır. Bu sayede metabolizma için gerekli yakım işlerini en iyi şekilde düzenler ve bu sayede gün boyunca canlı ve zinde hissedebilirsiniz.

VİTAMİN DEPOSU

Sinir sisteminden alyuvar kan hücrelerinin oluşumuna vücudun temel vitamin kaynaklarından biri olan B12 yönünden zengindir. Bu sayede manda yoğurdu, bedeninizdeki tüm işlevlerin birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz sağlığı sunar.

Üstelik B12 eksikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklara karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

İçeriğindeki doğal antibiyotik özelliği, faydalı bakterileri öldürmeden vücudunuza zarar veren bakterilerle savaşmayı mümkün kılar. Böylece manda yoğurdunun etkileri, olası bir enfeksiyon riskine karşı oldukça koruyucudur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Mayalanarak oluşturulması sayesinde manda yoğurdu, sindirim sisteminize sağladığı faydalı bakteriler ile bağırsak florasını destekleyerek düzenlemesini sağlar.

Kabızlık, ishal, şişkinlik gibi sorunlarla düzenli manda yoğurdu tüketimi ile baş edebilirsiniz.

CİLDİ VE GÖZLERİ KORUYOR

A vitamini içeriği yönünden zengin olması, göz ve cilt sağlığını koruyor. Bu sayede yaşlanma etkileri ile savaşmayı mümkün kılan bu yoğurt, katarakt gibi göz sorunları ile de uzun yıllar karşılaşmamanızı sağlıyor.

LAKTOZ ORANI DAHA DÜŞÜK

Nüfusun büyük bölümünde görülen laktoz intoleransı veya alerjisi istenmeyen şişkinlik sorunlarına neden olabiliyor. Fakat manda yoğurdunun daha düşük laktoz oranı, daha rahat bir sindirim için ihtiyaç duyulan alternatiflerden birine dönüşüyor.

KANSERE KARŞI ÖNLEYİCİ

Probiyotik içeriği, zengin protein ve vitamin deposu olması, bedenin kendisine yenilirken serbest radikallerle de savaşmayı mümkün kılarak kansere karşı koruyucu bir etki oluşturuyor. Böylece en iyi sonuçları elde etmenizi de mümkün kılıyor.

HEM BEYNİ HEM HAFIZAYI KORUYOR

Kırmızı et tüketmeyenler için en iyi seçeneklerden biri olan manda yoğurdu, mantardan sonraki en zengin besin kaynağı olarak nitelendiriliyor. Yüksek B12 vitamin oranı ise, hem beyni hem de hafızayı güçlendiriyor.



