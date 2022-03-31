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Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?

31.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chia tohumları son bir iki yıldır günün süper gıdası olarak kabul edilmektedir. Mineral, vitamin, omega-3 yağları ve protein bakımından çok zengindir. Güçlü bir lif ve antioksidan kaynağıdır. İltihap giderici, enerji arttırıcı ve sindirim sistemini rahatlatıcı özelliği vardır. Bazı kanser türlerinden koruduğuna dair çok sayıda araştırma bulunmaktadır.

Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?

Tüm dünyada fonksiyonel besin olarak tüketilmeye başlanan birçok besin arasında chia tohumu da yer almaktadır. Tropikal iklimde yetişen bu tohumun en dikkat çekici özelliği içerdiği yüksek omega 3 yağ asitleri, yüksek antioksidan, protein, kalsiyum ve yüksek life sahip olmasıdır. Nötr bir tadı olmasından dolayı her besin grubuyla rahatlıkla tüketilebilir. Kalorisi düşük, besin içeriği ile çok zengindir.

SOMON BALIĞINDAN DAHA FAZLA OMEGA İÇERİR

Vücutta üretilemeyen dışardan besinlerle aldığımız esansiyel yağ asitlerinden olan alfa-linolenik asit (ALA) içeriği yüksektir. İçerisindeki esansiyel yağ asiti içeriği ile kolesterol düşürücüdür (LDL, total kolesterol, trigliserid). İçerisindeki omega 3 ‘denile kalp damar sağlığını korur. Somon balığından daha fazla omega 3 içermektedir. Antioksidan içeriği yüksektir. Kalsiyum, mangan, fosfor ve B grubu vitaminlerden zengindir. Kaliteli bitkisel protein içerdiğinden vücutta emilimi ve kullanımı yüksektir.

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TOKLUK YARATIR, İŞTAHI BASKILAR

Su ile birleştiğinde suyu emerek jelimsi bir yapı kazanarak puding kıvamı alır. Bu şekilde midede uzun süre kalarak tokluk yaratır, iştahı baskılar. Lif içeriği çok yüksek olduğu için sindirimi yavaştır. Bu yüzden diyabet ve insülin direnci bulunan bireylerde kaliteli karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabilir. Besin alerjisi ve intoleransı olan kişilerde glüten içermediği için rahatlıkla kullanılabilir. 1 yemek kaşığı chia tohumu 50 kcal, ,1,5 gram protein, 4 gram karbonhidrat ve 4 gram lif bulunmaktadır.

CHIA TOHUMU FAYDALARI

  • Yaşlanmayı geciktirir
  • Cilt sağlığını korur
  • Sindirim sağlığını korur
  • Kalp sağlığını korur
  • Diyabet tedavisinde kullanılabilir
  • Enerji arttırır
  • Diş sağlığını korur
  • Metabolizma düzenleyicidir
  • Kemik sağlığını korur
  • Kanserle savaşır
  • Kilo vermeye yardımcıdır
  • Veganlar için protein kaynağıdır
  • Hamilelikte kullanılabilir
  • Süt yerine tüketilebilir
  • Gluten içermez


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