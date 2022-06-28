İçimizdeki Ateş'in Bahar'ı Gizem Arıkan Instagram pozlarıyla olay yarattı! Güzelliğiyle mest etti...

ATV ekranlarının yeni yaz dizisi İçimizdeki Ateş'te Bahar karakterine hayat veren Gizem Arıkan, Instagram pozlarıyla adeta olay yarattı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen güzel oyuncunun pozlarına adeta beğeni yağıyor. İşte Gizem Arıkan'ın Instagram pozları.

DİZİDEKİ KARAKTERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Annesini kaybetmiş fakir bir ailenin çocuğunu canlandıran Bahar 22 yaşındadır. İnatçı, sahiplenici, şüpheci, hayatını ihtimaller dahilinde yaşayan, hakkaniyetli, sorun çözücü, kardeşi Banu'nun hem annesi hem babası olarak dizide rol almaktadır.

INSTAGRAM POZLARIYLA HERKESİ BÜYÜLEDİ

Dizideki karakterinin yanı sıra Instagram hesabından yayınladığı pozlarla takipçilerini mest eden Gizem Arıkan, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

Doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesin merakını kazanan Gizem Arıkan, özel hayatından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Henüz Instagram hesabından 243 bin takipçisi bulunan Gizem Arıkan'ın paylaşımlarına pek çok kişi beğeni yağdırıyor.

İşte Gizem Arıkan'ın Instagram pozları;







