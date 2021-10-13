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İçimizden Biri 6. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Finalde Adam ve Havva kavuşacak mı?

13.10.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen İçimizden Biri dizisi erken final yaparak ekrana veda ediyor. İçimizden Biri'nin 6. ve final bölümü fragmanı da yayınlandı. Dizinin final bölümü fragmanında Adam'ın kaçmaya çalışırken Aladağ ailesi tarafından yeniden yakalandığı tanıtımda Hacı Hünkar, eziyetlerini sürdürüyor. Havva, ahıra bağlanan Adam'ı kurtarmaya çalışırken aynı duruma düşüyor. İki aşık her şeye rağmen nikah masasına oturmayı başarırken ikilinin finalde kavuşup kavuşamayacağı merakla bekleniyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisinin ilk 3 bölümü cumartesi akşamları seyirciyle buluşmuştu. Show TV'nin aldığı flaş kararla dizinin yayın günü değiştirilen ve salı akşamlarına alınan dizi reytinglere yenildi. Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'in yer aldığı İçimizden Biri, erken final yaparak ekrana veda ediyor. Dizinin 6. ve final bölümü 19 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek.

İçimizden Biri (5)

İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen beşinci bölümünde Havva, yalan söylediği için Adam'ı terk etti. Nikah masasından gelinliğiyle ağlayarak kalkan Havva, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İçimizden Biri (4)

Adam ise aslında baş piskoposa yalan söylediğini ve hala Müslüman olduğunu bir türlü Havva'ya açıklayamadı. Havva, Adam'dan boşanmak isterken Adam aşkı için direnmeye devam etti. Havva ile Adam ayrılığından memnuniyet duyan Hünkar, kızı ile Adam'ın boşanması için elinden geleni yaptı. Havva, hamileyim yalanına artık son verdi ve gerçekleri açıkladı. Hacı Hünkar bu itiraf karşısında öfkelenmek yerine büyük bir sevinç yaşadı.

İçimizden Biri (3)

Adam, Havva'ya kendini açıklayabildi ancak Havva ne yapacağını bilmiyordu. Neyin doğru neyin yalan olduğunu anlayamayan Havva, Adam'ı affetmedi. Finalde Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü. Hünkar, Havva'dan boşanması için Adam'a işkence yaptı. Havva ise yalanlar üzerine bir evlilik olmayacağını düşündüğü için boşanmak istedi. Herkes Adam'ın kabul edeceğini düşünürken son anda Adam, Hünkar ve eniştelerden kaçmayı başardı. İkili yeniden bir araya gelebilecek miydi?

İçimizden Biri (1)

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" final bölümüyle 19 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te Show TV'de!

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Show TV Bora Akkaş
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