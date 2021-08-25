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İçimizden Biri dizisinden ilk fragman yayınlandı! İçimizden Biri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

25.08.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi İçimizden Biri'nden ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'in yer aldığı İçimizden Biri dizisi Eylül ayında ekrana gelmeye başlayacak. İşte İçimizden Biri dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve setten fotoğraflar.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizi İçimizden Biri'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Romantik ve eğlenceli bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizi Eylül'de seyirciyle buluşacak.

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Ayrı dünyaların insanları olan Adam (Bora Akkaş) ile Havva'nın (Özge Yağız) aşk hikayesini anlatan İçimizden Biri'nin ilk tanıtımda; Havva ve Adam'ın Aladağ ailesinden kaçmaya çalıştığı eğlenceli anları izlerken Havva'nın gözünden yaşananları dinliyoruz.

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İrlandalı Katolik bir papazın oğlu Adam ile geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva ailelerinden gizli aşk yaşamaktadır.

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Adam'ın evlilik teklifi sonrasında yaşanacaklar ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

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Çekimlerine Marmaris'te devam eden İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Dizinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.

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İÇİMİZDEN BİRİ GENEL KONUSU

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

İçimizden Biri (6)

Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.

İçimizden Biri (5)

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır.

İçimizden Biri (4)

Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur.

İçimizden Biri (2)
Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır.

İçimizden Biri, Eylül'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Bora Akkaş Mustafa Avkıran
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