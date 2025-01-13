İçişleri Bakan yardımcısının kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı! İlk açıklama: Yanlış bir şey yapılmışsa gereğinin yapılması lazım

Türkiye güne yeni bir operasyonla başlamıştı. İhale yolsuzluğu operasyonu kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimlerde arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eski Esenyurt Belediye Başkanı tutuklu Ahmet Özer de yer alıyordu. Akpolat Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerden biri ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş olduğu ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş kardeşiyle ilgili, "Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM DE OLSA..."

Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB’de çalıştığını belirttiği sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz.