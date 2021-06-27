İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran sınırında

Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Çaldıran ilçesindeki Tendürek bölgesindeki askeri üs bölgesi ve Hangedik Hudut Karakolunu ziyaret etti.

HELİKOPTERLE YAPILMASI PLANLANAN SINIR DUVARINI İNCELEDİ

Askerlerle bir araya gelip, sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Türkiye-İran sınır hattında yapılması planlanan sınır duvarını inceledi.

Bakan Soylu, sınır duvarı çalışmaları ile ilgili Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı. Bakan Soylu'nun, geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacağı da belirtildi. (İHA-DHA)



