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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Yüzüncü Yıl Operasyonu'nda 952 şüpheli yakalandı

21.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda 952 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Yüzüncü Yıl Operasyonu'nda 952 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." notuyla operasyona ilişkin detayları paylaştı.

1025 HEDEFE OPERASYON YAPILDI

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerince 1025 hedefe yönelik "Yüzüncü Yıl Operasyonu" yapıldı.

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Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

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Yurt genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda, 952 şüphelinin yakalandı, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. (AA)

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