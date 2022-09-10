İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar! Diplomatik kaynaklardan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı gemiye yapılan taciz girişiminin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelde herhangi yaralanmanın olmadığı aktarılarak, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE PROTESTO ETTİ

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılırken, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

