HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar! Diplomatik kaynaklardan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar! Diplomatik kaynaklardan ilk açıklama geldi

10.09.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine Yunan unsurlarınca ateş açıldığını duyurdu. Tacizin bildirilmesi üzerine 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi ve Yunan unsurları bölgeden kaçtı. Türkiye uluslararası hukuka aykırı bu saldırıyı protesto etti. Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla tahkikat başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı gemiye yapılan taciz girişiminin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.

aaa

CAN KAYBI VE YARALI YOK

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelde herhangi yaralanmanın olmadığı aktarılarak, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

aaaaBaşlıksız-1

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE PROTESTO ETTİ

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılırken, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek yerken kalp krizi geçirdi! Kahreden olay...Yemek yerken kalp krizi geçirdi! Kahreden olay...
Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmamKılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam
Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt! Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Yunanistan taciz ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 37 yorum
Batırsanıza yunanı
öyle kolaydı Android savaş oyunu mu sandın bunu sen ?
Yunan yine maşalık yapıyor.Bizi bi yerlere çekmeye çalışıyorlar ama nereye.
doğru diyorsun bizimkiler de bu oyuna gelecek gibi
hadi az kaldı. savaş yakin

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce kaçtılar...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce kaçtılar...

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada ses getirmişti! Yunan gazetesi duyurdu: Yarın başlıyor

Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada ses getirmişti! Yunan gazetesi duyurdu: Yarın başlıyor

İkinci el otoda 135 bin liralık ‘muamma’

İkinci el otoda 135 bin liralık ‘muamma’

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.