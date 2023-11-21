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İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma! Son padişah Vahdettin'le ilgili sözleri gündem olmuştu

21.11.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma başlattı. Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül'deki konuşması gündem olmuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma! Son padişah Vahdettin'le ilgili sözleri gündem olmuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

"HAKARET, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHİRK" İDDİASI

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; iki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi.

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9 EYLÜL'DEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

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Soyer'in “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” diyerek, Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği iddia edildi.

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Soyer'in kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlediği ileri sürüldü. Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.

Günün önemli manşetleri


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Tunç Soyer İzmir soruşturma
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