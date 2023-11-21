CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken Gazze çıkışı! 'Filistin'e gideceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları:

"İSTANBUL'DA 120 NOKTADA SU BASKIN ALARINDA SORUN ÇÖZÜLDÜ"

İktidar ilk kez iklim krizinin bunlara sebep olduğunu söyledi. Bunun varlığını kabul etmek önemli ama hükümetler ‘Doğal afet biz ne yapalım’ diyebilecek durumda değiller. Siz hazırlığınızı yapacaksınız, kentler dirençli olacak. Hükümetin hazırlık yapması gerekiyor. ‘Dirençli kentler için siz ne yapıyorsunuz?’ diye soranlara cevabımız var. Örnek olması için İBB’den bahsedebiliriz. Üsküdar meydanı bir göle dönüyordu. Biz pandemide İstanbul’da bir şeyler yaptık. İlk büyük sınav bu hafta sonuydu. 120 noktada, su baskın alanlarında sorun çözüldü. İBB 40 milyar TL yerin altına harcadı. Bu hafta sonu İstanbul’dan taşkın, sel görüntüsü yerine metropole yakışır düzeydeydi. İşte CHP belediyeciliği… Ekrem Başkan ve ekibini tebrik ediyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRISI

Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas’ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600’e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995’te olduğu. Yapılması gereken Filistin’e sahip çıkmaktır. CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel’de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek.

"FİLİSTİN'E GİDECEĞİZ"

Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. Hepsine Filistin’deki katliamın durdurulmasını beklediğimiz bir mektubu yazdık, yolladık. CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin’e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz.





