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İçişleri'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

05.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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İçişleri'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

'BİZLERİ SON DERECE ÜZDÜ'

Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."

'MLKP İLE BAĞLANTILARI VAR'

Ayrıca Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.

Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA-AA

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