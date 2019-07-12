MAGAZİN

İclal Aydın'dan flaş boşanma açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, 'O Hayat Benim' dizisinde tanışıp nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile 4 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

İclal Aydın'dan flaş boşanma açıklaması!

Çıkan haberlerin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İclal Aydın, ayrılıkla ilgili şunları söyledi:

"İnsanın kendine bile izah etmekte ve kabullenmekte güçlük çektiği bazı meseleleri uzak-yakın çevresine anlatabilmesinin güçlüğünü bildiğinizi düşünüyorum. Bugün ilk olarak hangi gazetede, hangi sitede çıktı bilmiyorum ama “herkesten sakladığımız” için değil bu yeni duruma alışmaya, ayrılığımızı tamamlamaya çalıştığımız içindi sessizliğimiz. En azından benim için böyleydi.

Bugün bir haber olarak sitelerde yer aldığından ben açıklama yapmak istedim:

Evliliğimizi 17-Nisan-2019 tarihinde resmi olarak sonlandırdık.
Benim için daima mutlu anılarla dolu, yaşadığım sürece hatırasını özenle saklayacağım bir beş yıl var geride. Birlikte diktiğimiz ağaçlar, büyüttüğümüz kedilerimiz, köpeğimiz, bir genç kız oluşunu beraber izlediğimiz kızımız Lalimiz, dostlarımız, annem, annesi, babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız da tanık oldu bu güzel hatıralara.
Bu yaşımda çıkardığım bir sonuç var: sevgiyi, sevgiliyi, geleceği, fikri, hür iradeyi kanadından tutamazsın.

Bana ömrümün en huzurlu, kıymetli yıllarını yaşatan; içimde kendimle sonsuz bir barışa neden olan canım Efe’ye ve her durumda bizimle olan ailelerimize daima duacı ve müteşekkirim.
Yarın hepimize hayırla, huzurla, güzellikle gelsin dilerim..."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

İnsanın kendine bile izah etmekte ve kabullenmekte güçlük çektiği bazı meseleleri uzak-yakın çevresine anlatabilmesinin güçlüğünü bildiğinizi düşünüyorum. ???????????????? Bugün ilk olarak hangi gazetede, hangi sitede çıktı bilmiyorum ama “herkesten sakladığımız” için değil bu yeni duruma alışmaya, ayrılığımızı tamamlamaya çalıştığımız içindi sessizliğimiz. En azından benim için böyleydi. Bugün bir haber olarak sitelerde yer aldığından ben açıklama yapmak istedim: Evliliğimizi 17-Nisan-2019 tarihinde resmi olarak sonlandırdık. Benim için daima mutlu anılarla dolu, yaşadığım sürece hatırasını özenle saklayacağım bir beş yıl var geride. Birlikte diktiğimiz ağaçlar, büyüttüğümüz kedilerimiz, köpeğimiz, bir genç kız oluşunu beraber izlediğimiz kızımız Lalimiz, dostlarımız, annem, annesi, babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız da tanık oldu bu güzel hatıralara.. Bana ömrümün en huzurlu, kıymetli yıllarını yaşatan; içimde kendimle sonsuz bir barışa neden olan canım Efe’ye ve her durumda bizimle olan ailelerimize daima duacı ve müteşekkirim. Yarın hepimize hayırla, huzurla, güzellikle gelsin dilerim...

İclal Aydın (@iclalaydin)'in paylaştığı bir gönderi ()


Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Yasak Elma dizisinde oyuncu değişikliği!Yasak Elma dizisinde oyuncu değişikliği!
Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iclal aydın Efe Kubilay

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Güzel oyuncudan mayolu paylaşım

Güzel oyuncudan mayolu paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma dizisinde oyuncu değişikliği!

Yasak Elma dizisinde oyuncu değişikliği!

Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

Pucca'nın hapis cezasına ünlülerden tepki!

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi!

Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi!

Gökçe Bahadır ekranlara dönecek mi?

Gökçe Bahadır ekranlara dönecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.