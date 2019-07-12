İclal Aydın'dan flaş boşanma açıklaması!

Çıkan haberlerin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İclal Aydın, ayrılıkla ilgili şunları söyledi:

"İnsanın kendine bile izah etmekte ve kabullenmekte güçlük çektiği bazı meseleleri uzak-yakın çevresine anlatabilmesinin güçlüğünü bildiğinizi düşünüyorum. Bugün ilk olarak hangi gazetede, hangi sitede çıktı bilmiyorum ama “herkesten sakladığımız” için değil bu yeni duruma alışmaya, ayrılığımızı tamamlamaya çalıştığımız içindi sessizliğimiz. En azından benim için böyleydi.

Bugün bir haber olarak sitelerde yer aldığından ben açıklama yapmak istedim:

Evliliğimizi 17-Nisan-2019 tarihinde resmi olarak sonlandırdık.

Benim için daima mutlu anılarla dolu, yaşadığım sürece hatırasını özenle saklayacağım bir beş yıl var geride. Birlikte diktiğimiz ağaçlar, büyüttüğümüz kedilerimiz, köpeğimiz, bir genç kız oluşunu beraber izlediğimiz kızımız Lalimiz, dostlarımız, annem, annesi, babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız da tanık oldu bu güzel hatıralara.

Bu yaşımda çıkardığım bir sonuç var: sevgiyi, sevgiliyi, geleceği, fikri, hür iradeyi kanadından tutamazsın.

Bana ömrümün en huzurlu, kıymetli yıllarını yaşatan; içimde kendimle sonsuz bir barışa neden olan canım Efe’ye ve her durumda bizimle olan ailelerimize daima duacı ve müteşekkirim.

Yarın hepimize hayırla, huzurla, güzellikle gelsin dilerim..."



