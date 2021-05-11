İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'e beğeni yağdı

Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan İclal Aydın verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşım ile sevenlerini hüzne boğmuştu. Hasta annesi ile Anneler Günü'ne acilde girdiklerini belirten İclal Aydın kızı Lal'in kendisine geçirdiği zor anlarda destek olduğundan da bahsetti.

İclal Aydın'ın o çok konuşulan duygu yüklü 'Anneler Günü' paylaşımı sonrası kızı Zeynep Lal merak konusu oldu.

İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 18 yaşında bir genç kız.

Güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan İclal Aydın'ın kızını görenler çok şaşırdı. Zeynep Lal'e "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.



