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İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

26.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek ile ilgili Dubai'ye taşındığı iddiaları gündem oldu. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Dubai'ye yerleşmediğini ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti. Şimşek ayrıca hastalık iddialarını da yalanladı.

İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in adı yeniden hükümette görev alacağı iddialarıyla son dönemde gündem olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Şimşek'in Dubai'ye taşındığı iddia edildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, "Dubai’ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara’da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha’ya) çok sık seyahatlerim oluyor" dedi.

"ÖNEMLİ BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

Hastalık iddialarına da yanıt veren Şimşek, "Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah’a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" dedi.


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