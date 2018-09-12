MAGAZİN

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

8 Eylül'de Mert Fırat'la evlenen İdil Fırat hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada dikkat çekti! İdil Fırat iddialara göre müşterilerin tek tek çantasını aratmış!

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

Çeşme Alaçatı’da yapılan törenle dünya evine giren Mert ve İdil Fırat çifti gece boyunca doyasıya eğlendi. Çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı gecede ömür boyu bir arada olmak için yemin eden ikili mutluluk pozları verirken sosyal medyada dönen bir paylaşım dikkat çekti.

KINA TAHTI ÇOK KONUŞULDU

İdil Fırat’ın kına gecesinde tahta binmesi ve gecede böyle boy göstermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sözcü'nün haberine göre; pek çok kesimden insan bunun görmemişlik olduğunu söylerken dikkatlerden kaçan başka bir sosyal medya paylaşımı İdil Fırat’ın bekarlığa veda partisinde de benzer bir görgüsüzlüğe imza attığını gösterdi.

Ağustos ayının ortalarında bekarlığa veda partisi vermek için Alaçatı’da bir mekanda yer ayırtan ve 14 kişilik arkadaş grubuyla üç saat boyunca eğlenen Fırat görünen o ki bu eğlenceli saatlerini mekanın diğer misafirlerine zehir etmiş.

MEKANI BİZE KABUL ETTİ

Mekanın güvenlik görevlilerine içeriden görüntü paylaşılmaması konusunda talimat veren İdil Fırat’ın bu isteği üzerine mekanın diğer konuklarının çantalarına varana kadar sıkı bir arama tedbiri alınmış.

O sırada içeride bulunan müşterilerden birinin paylaşımı ile ortaya çıkan bu olay hakkında yazılanlar şöyle:

“Çok mutlu olun… Yalnız bekarlığa veda yapacak diye 12 kişi ile Alaçatı’daki mekanı bize kabus eden eşinize tek diyeceğim, sayesinde çantamız arandı sadece medyaya foto sızmasını istemiyor diye… Saçmalık kısaca… Öyle istekleri olduğunda mekanı kapatmasını öneririm. Gelen diğer müşterileri mekan çalışanları da rahatsız etmez “Kusura bakmayın” diye…”

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Mert ve İdil Fırat Mert Fırat idil fırat kına

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