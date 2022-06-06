İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve evde tedavisi nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu olarak da bilinir. Bakteriler nedeniyle oluşan idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde su içmek oldukça önemlidir. Her 2 kadından 1'inin hayatı boyunca en az 1 kez yaşadığı idrar yolu enfeksiyonu neden olur, enfeksiyona ne iyi gelir?
Bu rahatsızlık, farklı yollardan idrar yollarına ulaşan bakterilerin enfeksiyon oluşturması nedeni ile ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonu evde tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardandır. Tedavi öncesinde alanında uzman bir doktorun belirtilere göre doğru tanı koyması önem arz eder.
İdrar yolu enfeksiyonu görülme riskini tetikleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:
Herkeste farklı semptomlarla kendini gösteren idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şunlardır:
İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen yöntemler araştırıldığında birçok şifalı bitki ile karşılaşılır. Doğal antibiyotik içeren bu bitkilerin bağışıklık güçlendirici özellikleri de bulunur. Antibiyotiğe rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için bu bitkilerin şifalı gücünden yararlanmak mümkündür. İdrar yolu enfeksiyonu evde doğal tedavi için kullanılan bitkiler:
İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkisel çaylar ve tarifleri, evde tedavi yöntemi araştıranların sıklıkla başvurduğu çözümler arasındadır. İşte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkisel çaylar:
Hatmi kökü çayı: Hasarlı idrar yolunu iyileştirmek için kullanılan hatmi kökü çayı, rahatlatıcı bir etki oluşturur.
Hatmi kökü çayını hazırlamak için 2 tatlı kaşığı hatmi kökü üzerine 200 ml kaynamış sıcak su ilave edip demlemeniz gerekir.
Huş ağacı çayı: Güçlü idrar söktürücü özelliğe sahip huş ağacı çayı, idrar atımını hızlandırır.
Kalp rahatsızlığı olanların tüketmesi tavsiye edilmeyen bu çay, 1 çay kaşığı kuru huş ağacı yaprağı ve 200 ml kaynar su ile demlenerek hazırlanır.
Kabak çekirdeği çayı: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı güçlü bir savaşçı olan kabak çekirdeği çayı, 15 adet kuru kabak çekirdeği ve 1 litre soğuk suyun kaynatılması ile hazırlanır. Kaynayana kadar pişirilen bu çayın aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir.
Zamanında müdahale edilmesi ile hızlı bir şekilde iyileşebilen idrar yolu enfeksiyonu için doktora başvurulması tavsiye edilir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan patojenlerin yok edilmesi için genellikle antibiyotik tedavisi uygulanır. Alt karında ve kasıklarda ortaya çıkan ağrıların sona ermesi için ise ağrı kesicilerden destek alınabilir. İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek amacı ile kullanılacak ilaçlar mutlaka uzman doktorlar tarafından reçetelendirilmiş olmalıdır.
İki kadından birinin başına en az 1 defa gelen idrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Bol sıvı alınarak rahatlıkla atlatılabilir. Bu rahatsızlığa kadınlarda daha sık rastlanılmasının nedenlerinden biri dışkıdaki bakterilerin idrar yollarına daha kolay ulaşabilmesidir.
Gebelik döneminde hormon dengelerinin değişimi ve diyabet rahatsızlığı da kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu nedenleri arasında yer alır.
Kadınların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için alabilecekleri bazı önlemler şunlardır:
Yapılan araştırmalar, her 10 erkekten birinin yaşamında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu ile karşılaştığını gösteriyor. Kadınlar ile benzer nedenler dolayısı ile ortaya meydana gelen bu rahatsızlığa erkeklerde sık rastlandığında, prostat bezinde enfeksiyon gibi sorunlar söz konusu olabilir.
Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu ile karşılaşılmaması için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alır. Tuvalet eğitimi almış çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu teşhisi yapmak daha kolaydır. Karın ağrısı, idrarda koku, yeme isteğinde azalma, ateş ve kusma gibi belirtiler ile karşılaşıldığında, idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenilmesi gerekir.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun anlaşılması ise oldukça zordur. Bu sebeple, bebeğin ateşi çıktığında doktor muayenesine götürülmesi önerilir.
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