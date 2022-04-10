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Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum

10.04.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce esrar sattığını itiraf etti. Ünlü oyuncu bunun sebebinin parasızlık olduğunu söyledi.

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum

Britanyalı aktör Idris Elba şöhret basamaklarını tırmanmadan önce esrar sattığını açıkladı. SiriusXM'e verdiği röportaj sırasında ünlü olmadan önce hangi işlerde çalıştığı sorulduğunda 49 yaşındaki aktör, "Pek çok şey yaptım, bazılarıyla gurur duymuyorum. Ot satıyordum. Bunu programda söyleyebilir miyim?" dedi.

Independent'in haberine göre, ABD'de New York dahil pek çok eyalette esrar satışının yasal olması nedeniyle aktöre konuşmaya devam edebileceği söylendi. Elba, masraflarını karşılamak için az miktarda esrar sattığını dile getirdi.

Aktör, New York'taki komedi kulübü Carolines'te güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek devam etti.

"DAVE CHAPPELLE BENDEN UYUŞTURUCU ALIRDI"

Marvel Sinematik Evreni'nde Heimdall karakterini canlandıran oyuncu, "Dave Chappelle beni hatırlar çünkü benden ot alırdı" dedi.

Amerikalı komedyen Chappelle, Elba'dan esrar aldığını Mayıs 2021'de açıklamıştı. The Joe Rogan Experience adlı podcast programına katılan komedyen, "Ünlü aktör Idris Elba eskiden Carolines'te güvenlik görevlisiydi. Ondan ot alırdım" demişti.

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