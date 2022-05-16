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İETT otobüsünde ilginç anlar! Şoför 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı

16.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Otobüsün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

İETT otobüsünde ilginç anlar! Şoför 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

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Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti. Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi.

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Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

DHA

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