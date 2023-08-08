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"İfşam çıkmış" demişti! Kısmetse Olur Sedat'ın o klibi sosyal medyayı! Görenler inanamadı

08.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformunda izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Her bölümüyle olay olan Kısmetse Olur'daki tavırları, asi tarzı ve yaşadığı aşklarla fenomen haline gelen Sedat Polat geçtiğimiz aylarda "İfşam çıkmış" açıklamasında bulunmuştu. Kısmetse Olur Sedat'ın eski hali sosyal medyayı salladı. Görenler değişimine inanamadı.

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle gümbür gümbür yeniden izleyici karşısına çıktı. YouTube'da ekrana gelen Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formasıyla izleyicisiyle buluşuyor.

Yarışmadaki erkek yarışmacıların arasında epey beğenilen Sedat Polat, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada 'İfşam çıkmış' diyerek bir paylaşım yaptı.

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Kısmetse Olur Sedat'ın eski hali sosyal medyayı salladı. "Mahalle kültüründen geliyorum" diyerek ilk bölümde kendisini rapçi olarak tanıtan Sedat Plat bildiğiniz gibi freestyle rap performansıyla evde alkış topluyor.

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Müzik sektöründe yükselmek isteyen ve 'Espi' sahne adı altında şarkı yayınlanan yarışmacının rap sevdasını kanıtlar nitelikte bir müzik klibi düştü sosyal medyaya...

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2015 yılında 'Rapkul' sahne ismini kullanan Sedat Polat'ın bahsi geçen müzik klibindeki hallerini görenler çok şaşırdı.

Kısmetse Olur Sedat 1

Kısmetse Olur Sedat'ın o hallerine; 'Bu nasıl değişim', 'Tanıyamadım', 'Estetik mi yaptırmış?' gibi yorumlar yapıldı.

Kısmetse Olur Sedat 2

Kısmetse Olur Sedat 3

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