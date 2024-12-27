Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Eski sevgilisinin 2 milyon TL dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı: "Kısa ama çarpıcı bir hikaye"

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla eski sevgilisinin kendisini dolandırdığını anlatan bir kadın kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kahvaltı hazırlarken çekilen bir videosunu paylaşan genç kadın, "Eski sevgilim beni nasıl 2 milyon TL dolandırdı onu anlatacağım en sevdiğim kahvaltıyı hazırlarken. Kendisi 'Ben araba alacağım bana kredi çıkmıyor. Sen çekersin ben öderim' dedi. Hem beni aldattı hem de borç batağında bıraktı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videonun kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben güvenip kocam için kredi çekmem bunlar nasıl güveniyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle daha fazla izlenmek için kurgu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Kısa ama çarpıcı bir hikaye" yorumunda bulundu.