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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Eski sevgilisinin 2 milyon TL dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı: "Kısa ama çarpıcı bir hikaye"

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Eski sevgilisinin 2 milyon TL dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı: "Kısa ama çarpıcı bir hikaye"

27.12.2024 11:49
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Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın eski sevgilisinin kendisini dolandırdığını kahvaltı hazırlarken çektiği bir video ile anlattı. Eski sevgilisi için kredi çektiğini anlatan kadın 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Eski sevgilisinin 2 milyon TL dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı: "Kısa ama çarpıcı bir hikaye"

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla eski sevgilisinin kendisini dolandırdığını anlatan bir kadın kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kahvaltı hazırlarken çekilen bir videosunu paylaşan genç kadın, "Eski sevgilim beni nasıl 2 milyon TL dolandırdı onu anlatacağım en sevdiğim kahvaltıyı hazırlarken. Kendisi 'Ben araba alacağım bana kredi çıkmıyor. Sen çekersin ben öderim' dedi. Hem beni aldattı hem de borç batağında bıraktı" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videonun kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben güvenip kocam için kredi çekmem bunlar nasıl güveniyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle daha fazla izlenmek için kurgu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Kısa ama çarpıcı bir hikaye" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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