MAGAZİN

Iggy Azalea konserinde yaşananlar olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

Iggy Azalea konseri sırasında dansçı yere yığıldı. O anlarda Iggy Azalea'nın konserine devam etmesine tepki yağdı.

Iggy Azalea konserinde yaşananlar olay oldu

Azalea, tam Black Widow şarkısını seslendirirken kendisine eşlik eden dansçılardan biri aniden yere yığıldı.

Azalea, arkasını dönüp de dansçısını baygın halde yerde yatar görünce mikrofondan "Biri doktor çağırsın" diye seslendi. Fakat hemen ardından da şarkısını söylemeyi sürdürdü.

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Iggy Azalea, kısa bir süre daha şarkı söyledikten sonra müzik durdu ve sağlık ekipleri sahneye geldi. Bayılan dansçı ambulansa alındı.

Azalea ise dansçısının yerde yattığını görmesine rağmen "doktor çağırın" deyip şarkı söylemeyi sürdürdüğü için eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya kullanıcıları Azalea'ya yönelik eleştirilerini ardı ardına sıraladı. Kullanıcılar, Azalea'yı "kaba ve umursamaz" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı sosyal medyada "Acaba o (Iggy Azalea) psikopat mı? Birinin yaşamını tehlikeye atan acil bir durumda olduğunu görür de nasıl şarkı söylemeye devam edebilirsin" diye yazdı.

Bazı kişiler de "Iggy Azalea bu kadar ciddi bir durum olduğunu fark etmemiş olabilir. Belki de dansçının sadece ayağının burkulduğunu düşündü" diye Azalea'yı savundu.

Iggy Azalea daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dansçısının durumunun iyi olduğunu duyurdu. Işıklar ve sıcağın etkisiyle bayıldığını belirtti.


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