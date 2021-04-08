Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti! '15 bin dolar teklif...'

Iggy Azalea sosyal medyayı salladı. Kendisini taciz edenleri ifşa eden Azalea, isimlerin üzerini çizip kimden geldiklerini kapatmış olsa da kullanıcı isimlerinin yanındaki mavi işaretler bu mesajları gönderen kişilerin ünlü olduğunun kanıtı olarak nitelendirildi.

Azalea, Tiktok hesabında paylaştığı videonun arka planında kendisine gönderilen bu mesajları kullandı. Mesajların, kimliği açıklanmayan bazı ünlü rap'çilerden geldiği ileri sürüldü.

Mesajlardan birinde, bir takipcisi Iggy Azalea'ya kendisiyle sadece telefonda konuşması karşılığında 15 bin dolar teklif ediyor. Bu kişi Azalea'ya kendisiyle konuşması için kelimenin tam anlamıyla yalvarıyor.

Bir başka ünlü Azale'ya gönderdiği mesajda onunla evlenmek istediğini, ünlü şarkıcıyı eski sevgilisi ve bebeğinin babası Playboy Carti'den daha iyi koruyacağını yazıyor.

