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Iggy Azalea'ya spermini gönderdi! 'Bu iğrenç'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

Avustralyalı pop müzik ve rap şarkıcısı Iggy Azalea, yeni şarkısı Sally Walker'ın lansmanı öncesinde hayatının şokunu yaşadı...

Iggy Azalea'ya spermini gönderdi! 'Bu iğrenç'

Avustralya’dan dünyaya açılan meşhur şarkıcılardan Iggy Azalea hayatının belki de en iğrenç anlarını yaşadı.

Sally Walker isimli şarkısının lansmanı öncesinde ofisine bir paket gelen Iggy Azalea, bunun içinden bir şişe dolusu sperm çıktığını görünce öfkeden deliye döndü.

Genç şarkıcı bu çirkin olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

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Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan 28 yaşındaki şarkıcı, “Birisi benim ofisime bir paket göndermiş. Durumdan şüphelenmeyen asistanım paketi açınca içinden ufak bir şişe çıktığını görmüş. Şişenin içinde de sperm olduğunu öğrenince şaşkına döndük. Bu iğrenç” ifadesini kullandı. Genç şarkıcı FBI’ı da göreve çağırdığını söyledi.

Azalea, kendisine saplantılı bir hayranından gelmiş olabilecek bu paket hakkında, “Elinde DNA’mız var! Ahmak, umarım cinsel saldırılardan hüküm giymek hoşuna gider” dedi.


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