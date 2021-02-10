MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İğrenç olay Esra Erol'da ortaya çıktı! 10 yaşındayken öz abisi...

İğrenç olay Esra Erol'da ortaya çıktı! 10 yaşındayken öz abisi...

10.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İğrenç olay Esra Erol'da ortaya çıktı! 10 yaşındayken öz abisi...

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yeni bir skandal ortaya çıktı. Evden kaçan Gülbeyaz'ın 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yeni bir skandal ortaya çıktı.

İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülbeyaz Can (17) babama gidiyorum diyerek annesi Şerife Can'ın evinden ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz’ın, babasına o gün hiç gitmediği öğrenildi. Canlı yayına kızının bulunması için gelen anne, babası yerine Bursa Görüklü'de oturan ağabeyi Muzaffer Can'ın yanına gittiği ve orada 4 ay kaldığını, orada kalırken de bir erkekle kaçıp kayıplara karıştığını iddia etti.

AİLENİN KİRLİ SIRRI

Canlı yayına çıkan anne Şerife Can, kızının 18'ine girmeden önce Abdülkadir Ördek tarafından kaçırıldığını söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kızıyla en son konuşmasını sorunca ortaya korkunç aile sırrı döküldü. Şerife Can, kızının Ekim ayında kendisini aradığını ve ağabeyinin birlikte yaşadığı Habibe isimli kadına 'istismara' uğradığını anlattığını söylemiş.

esraerol-2-zliA_cover

ÖZ ABİSİ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can sırrı ifşa etti. Evden kaçan Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi.

Gülbeyaz'ı taciz eden ağabey Muzaffer Can'ın hikayesi de hayli karışıktı. 17 yaşındayken kendisinden yaşça büyük ve 1 çocuğu olan Habibe isimli kadınla birlikte yaşıyordu. 7 yıldır devam eden bu ilişkiden biri 3 diğeri 1 yaşında 2 çocuk sahibi. Gülbeyaz'ın kaçtığı Abdülkadir Ördek ise abisinin sevgilisi Habibe’nin erkek kardeşiydi.

Anne Şerife Can'ın korkunç sırrı ifşa etmesinin ardından kaçak olan Gülbeyaz Can canlı yayına geldi. Abdülkadir Ördek'e kaçmadığını iddia eden genç kız günler sonra doğruyu söyleyerek Abdülkadir Örnek’le beraber olduğunu söyledi.

Esra Erol genç kıza 10 yaşındayken ağabeyi Muzaffer Can tarafından sözlü cinsel tacize uğradığı olayı hatırlattı. Bunun doğru olup olmadığını sorunca Gülbeyaz, "Evet bu doğru" dedi. Bunun üzerine avukat Hülya Kuran, "Peki sizi mağdur eden ağabeyin yanına niye gittiniz" diye sordu... Gülbeyaz, "Ben aslında oraya gitmeyecektim. Ben babamın yüzünden gittim. Ben direk kadın sığınma evine gidecektim" yanıtını verdi.

O BANA KAÇTI!

Gülbeyaz Can'ın ardından canlı yayına bağlanan Abdulkadir Ördek ise genç kızın anlattıklarının hepsini yalanladı. Gülbeyaz'ın yanında olduğunu ve birlikte kaldıklarını belirten Abdülkadir Ördek, onunla 1 yıldır görüştüklerini söyledi. Abdülkadir, "Ben yerimden kımıldamadım o bana kaçtı geldi" diyerek kendini savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandıDemet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı
Burak Deniz bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak!Burak Deniz bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
şuna bakın be pislik almış başını gidiyor adalet sıfırlanmış bir ülkede daha ne beklenir ki .fuhuş un bayan döğmenin aldatmanın hırsızlığın dolandırıcılığın , adam gibi cezası yok ki birde Müslüman ülkede yaşıyoruz nasıl müslümansak .yazıklar olsun .

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Kadir Şeker 'kiralık katil' olduğu iddiası çürütüldü

Kadir Şeker 'kiralık katil' olduğu iddiası çürütüldü

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Türkiye uzaya kadın astronot mu gönderecek?

Türkiye uzaya kadın astronot mu gönderecek?

Yasak aşk kurbanı olmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Yasak aşk kurbanı olmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Diğer Haberler

Meral Kaplan'ın olaylı boşanma davasında velayet krizi

Meral Kaplan'ın olaylı boşanma davasında velayet krizi

Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'ın lüks arabasını çalmışlardı! Yeni gelişme...

Lüks arabasını evinin önünden çalmışlardı! Flaş gelişme...

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı! 'Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum'

Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı! 'Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum'

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.