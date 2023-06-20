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Böyle olay görülmedi! Annesinin cansız bedenini bavulun içine koyup karakola gitti... Cinayetten tutuklandı

20.06.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan 39 yaşındaki Sonali Sen isimli bir kadın annesinin cansız bedeni koyduğu bavulla karakola gidince ülke basında dikkatleri çekti. Genç kadın 71 yaşındaki annesi Biva Pal’ı öldürmekten tutuklandı.

Böyle olay görülmedi! Annesinin cansız bedenini bavulun içine koyup karakola gitti... Cinayetten tutuklandı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde yaşayan Sonali Sen isimli bir kadın annesinin cansız bedeninin olduğu bir bavulla Mico Layout karakoluna gidince cinayetten tutuklandı. Eski bir sağlık çalışanı olan Sen cinayeti itiraf ederken annesinin cansız bedeninin bulunduğu bavulun içinde rahmetli babasının fotoğrafının olduğu belirtildi.

UYKU İLACIYLA UYUTTU

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Annesine yaklaşık 20 adet uyku ilanı veren Sen, Biva Pal’ın uykulu halinden yararlanarak yaşlı kadını boğarak öldürdü. Olay ailenin Assam bölgesindeki dairesinde meydana geldi. Olay sırasında Sen’in eşi ve kayınvalidesinin aynı evde başka odalarda olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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