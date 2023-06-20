Böyle olay görülmedi! Annesinin cansız bedenini bavulun içine koyup karakola gitti... Cinayetten tutuklandı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde yaşayan Sonali Sen isimli bir kadın annesinin cansız bedeninin olduğu bir bavulla Mico Layout karakoluna gidince cinayetten tutuklandı. Eski bir sağlık çalışanı olan Sen cinayeti itiraf ederken annesinin cansız bedeninin bulunduğu bavulun içinde rahmetli babasının fotoğrafının olduğu belirtildi.

UYKU İLACIYLA UYUTTU

Annesine yaklaşık 20 adet uyku ilanı veren Sen, Biva Pal’ın uykulu halinden yararlanarak yaşlı kadını boğarak öldürdü. Olay ailenin Assam bölgesindeki dairesinde meydana geldi. Olay sırasında Sen’in eşi ve kayınvalidesinin aynı evde başka odalarda olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.