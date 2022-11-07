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İhaneti adım adım anlattı! ‘Biliyordum’ dedi ve ekledi: Ağabeyim düğümüzde karımı tutkuyla öptü

07.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Güzin Ablası olarak bilinen Jane O’Gorman’a birbirlerinden ilginç itiraflar ve sorular gelmeye devam ediyor. Okuyucularının ismini vermeden DailyStar’daki köşesinde sorunlarına dair çözüm bulan Jane O’Gorman’a son olarak eşinin ve ağabeyinin ihanetiyle yıkılan bir adam yazıp yardım istedi.

İhaneti adım adım anlattı! ‘Biliyordum’ dedi ve ekledi: Ağabeyim düğümüzde karımı tutkuyla öptü

Karısı ve erkek kardeşinin düğünlerinde birbirlerini tebrik ettikleri sırada fazla yakınlaştıklarını ifade ettiği bir mesaj gönderen adam, ihaneti içten içe hissettiğini ancak ikisiyle de yüzleştiğinde inkar ettiklerini söyledi. Diğer okuyucuları şaşırtan ihanetin detayları da merak uyandırmayı başardı.

“BİLİYORDUM AMA...”

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İsmini açıklamak istemeyen adam “Biliyordum” diyerek başladığı mesajında, “Düğün günümüzde ağabeyim yeni karımı o kadar tutkuyla öptü ki , onların aşık olduklarına kendimi ikna ettim. Onlarla yüzleştim ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirdiler. Üç yıl önce ağabeyim iş için Dubai’ye taşındı ve karım adeta mutsuzluktan depresyona girdi. Onu bir kez daha onunla bir ilişki içinde olmakla suçladım ama o inkar etti. Şimdi onları arabasının arka koltuğunda cinsel ilişkiye girerken yakaladım ve gerçek ortaya çıktı. Ailemizle tanışması için karımı ilk eve getirdiğimden haftalar sonra ilişkilerinin başladığını öğrendim. Yıllardır devam ediyormuş” dedi.

“İYİLEŞMEK İÇİN KENDİNİZE ZAMAN VERİN”

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İngiltere’nin Güzin Ablası olarak bilinen Jane O’Gorman ise okuyucusunun yaşadığı travmatik duruma, “Ne yazık ki evliliğiniz en başından beri sahteymiş. Çünkü ihanet temelleri üzerine kurulan bir evlilik sağlıklı olmaz. Her ne sebeple olursa olsun, karınız öz kardeşinize aşık olduğunu bilerek sizinle evlendi. Şimdi en büyük korkularınız doğrulandı, ancak sizi yıkmalarına izin veremezsiniz. Eşinize hayatlarınıza ayrı ayrı devam etmek istediğinizi söyleyin. Çünkü bu sahte evliliğin nasıl kurtarılabileceğini anlamıyorum. Kardeşinize gelince onu bir kenarda bırakın ve sizden af dilemesini bekleyin. Bu üzücü olayın sizi üzmesine izin veremezsin. İyileşmek ve yeniden sevmek için kendinize izin verin ve gelecekte içgüdülerinize daha fazla güvenin” yanıtını verdi.

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