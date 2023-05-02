İhaneti sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

23 yaşındaki Amerikalı Mikayla Miedzianowski isimli bir TikTok’tan yaptığı paylaşımda erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendiği anları paylaştı. Facebook’ta kurulan “Aynı Adamla Çıkıyor Muyuz?” isimli sayfa sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını gören Miedzianowski ihanete uğradığını fark etti. Facebook sayfasında erkek arkadaşını gördükten sonra TikTok’tan o anları paylaşan Miedzianowsk, “Erkek arkadaşım bulaşıkları yıkarken koltuğunda bir şişe şarap içiyorum. Çünkü sosyal medyada 35 bin kişinin önünde beni aldattığını öğrendim ve onunla yüzleşmek zorundayım” dedi.

ALDATILDIĞINI KANITLADI

Facebook’ta sevgililerinden şüphelenen kadınlar için tasarlanan popüler sayfa 35 bin aboneye sahip. Sayfaya tesadüfen denk geldiğini belirten Miedzianowsk 6 aylık sevgilisinin fotoğrafını gördüğünde genç kadınla iletişime geçti. İhanete dair tüm detayları öğrendikten sonra sevgilisiyle yüzleştiğini belirten Miedzianowsk, “Ona mesajları gösterdiğimde ihaneti kabul etti. Ardından ilişkimizi sonlandırma kararı verdik” diye konuştu.