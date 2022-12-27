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İhbar tazminatı şartları ve çalışma süresi nedir? İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir, ihbar tazminatı nasıl kesilir?

27.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş dünyasında hem işvereni hem de çalışan personelleri yakından ilgilendiren önemli konulardan biri ihbar tazminatıdır. İş yerinde çalışan bir kişinin işvereni tarafından hiçbir gerekçe belirtmeden ve bildirim süresinin tamamlanmasını beklemeden işine son vermesi durumunda çalışan kişiye ihbar tazminatı alma hakkı doğar. Aynı durum işveren için de geçerlidir. İşverenin de ihbar tazminatı alma hakkı vardır. Peki, ihbar tazminatı şartları nedir ve kaç ay çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı şartları ve çalışma süresi nedir? İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları nelerdir, ihbar tazminatı nasıl kesilir?

İhbar tazminatı işveren ile çalışan arasında yapılan süresi belli olmayan iş sözleşmelerini kapsar. İşveren veya çalışan yasalarda belirtilen ihbar süresi içerisinde karşı tarafa iş akdini bitirme isteğini yazılı bir şekilde belirtmekle sorumludur. İhbar süresi bitene kadar işverenin çalışanına düzenli olarak verdiği ödeme ve çalışanın hizmet yükümlülüğü devam eder. İhbar tazminatı hakkını kazanmak için ihbar tazminatı şartları yerine getirilmiş olması gerekir. Peki, ihbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartlar nelerdir?

İhbar tazminatı şartları nedir?

İhbar tazminatı hem işverenin hem de işçinin alabileceği tazminat türlerinden biridir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde ihbar tazminatı ile ilgili tüm süreç belirtilmiştir. İşveren yanında veya iş yerinde çalıştırdığı kişiyi hiçbir neden sunmadan işten çıkarmak isterse karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde çalışan kişi hiçbir gerekçe göstermeksizin iş akdini bitirmek isterse işverene ihbar tazminatı öder. Çalışan kişinin iş akdini sonlandırmadan önce karşı tarafa bu istediğini bildirmesi gerekir. Yasada yer alan koşullar yerine getirildiği takdirde ve ihbar tazminatı şartları karşılandığında hem işveren hem de çalışan ihbar tazminatı alabilir. İhbar tazminatı hakkı kazanmak için gerekli şartları:

  • İşveren ve çalışan kişi arasında yapılan iş akdinin belirsiz süreli olması
  • Yasalarda açıkça belirtilen ihbar süreleri içerisinde iş akdini bozma isteğinin karşı tarafa bildirilmesi
  • İş akdini bitirme nedeninin geçerli bir nedene dayanması
  • İş akdini ihbar süresi verilmeksizin sonlandırılan tarafın işveren olması

İhbar tazminatı almak için kaç ay çalışmak gerekir?

Çalışan kişinin ihbar tazminatını almaya hak kazanabilmesi için ihbar tazminatı şartları karşılaması gerekir. İhbar tazminatı alma hakkı çalışan kişinin hizmet verdiği süreye göre farklılık gösterir. İhbar tazminatı şartları gereğince çalışan kişinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 haftalık tazminat alma hakkı vardır. Çalışma süresine göre ihbar tazminatı miktarı da artmaktadır. İhbar tazminatı en az 2 haftalık olmak kaydıyla 8 haftaya kadar çıkabilir. İşveren ihbar süresi boyunca çalışanına düzenli olarak maaşını ödemekle yükümlüdür. Eğer işveren ihbar süresine riayet etmezse bildirim süresine ait ücret tutarında ihbar tazminatı öder.

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İşçiden ihbar tazminatı nasıl kesilir?

İş Kanunu’nda ihbar tazminatı ile ilgili tüm bilgiler ve ihbar tazminatı şartları açık bir şekilde yer alır. Buna göre kanunen ihbar tazminatı için işçiden yalnızca damga vergisi ile gelir vergisi kesilir. Bu iki vergi dışında başka hiçbir şekilde yasal kesinti yapılmaz.

Hangi durumlarda ihbar tazminatı ödenmez?

Çalışan kişi karşı taraf ile yaptığı süresi belirsiz iş akdini bitirmek istediğinde bu durumu ihbar süresi içerisinde yazılı olarak bildirmelidir. Aynı şekilde işveren de çalışanını işten çıkarmak istediğinde bu talebini karşı tarafa yazılı bir şekilde beyan etmelidir. Eğer çalışan kişi ihbar süresi bitmeden işten istifa ederse ihbar tazminatı alma hakkını kaybeder. İhbar tazminatı alınamayan bazı durumlar söz konudur. İhbar tazminatı alınmayan durumlar:

  • Deneme süresi içinde (2 ay) işten çıkılması
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinin feshi
  • Haklı nedenler dolayısıyla derhal fesih durumlarında
  • Bazı sağlık problemlerinden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi
  • Emeklilik, evlilik ya da muvazzaf askerlik gibi nedenlerle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi

Yukarıdaki maddelerde yer alan durumlar söz konusu olduğunda çalışan kişi işverenden ihbar tazminatı talep edemez.

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