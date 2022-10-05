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  4. İhbar üzerine teyakkuza geçtiler! Polis ekipleri çelik yelek giyip her yeri didik didik aradı... Kayseri'de hareketli dakikalar

İhbar üzerine teyakkuza geçtiler! Polis ekipleri çelik yelek giyip her yeri didik didik aradı... Kayseri'de hareketli dakikalar

05.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Melikgazi ilçesinde, elinde uzun namlulu ağır silah olan bir şahsın görüldüğü ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri, çevrede arama yaptı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi. İşte haberin detayları...

İhbar üzerine teyakkuza geçtiler! Polis ekipleri çelik yelek giyip her yeri didik didik aradı... Kayseri'de hareketli dakikalar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elinde uzun namlulu ağır silah olan biri olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri, el fenerleri ile dağlık alanda arama yaptı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Ertunga Sokak üzerinde oturan mahalle sakini, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak siyah giyimli, elinde uzun namlulu ağır silah bulunan şüpheli bir kişinin kendini görünce kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çelik yelek giyerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

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El fenerleri ile alanda arama yapan ekipler, ihbar edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri
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