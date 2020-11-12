İhmale gelmez! Diş çürükleri o hastalığın nedeni

Vücut direncinin düşmesiyle ağız florasındaki bakterilerin çoğalarak zatürreye yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Salepçi, "Bu bakteriler herkeste var ama daha az sayıda oluyor. Vücut direncinin düşmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bakteriler çoğalıyor ve akciğerlere ulaşarak zatürreye sebep oluyor. Soğuk havalarda vücut direncinin düşmesi, solunum yollarının savunma mekanizmalarının kırılması da zatürre riskini artırıyor. Çocuklarda pasif sigara içicilik de zatürre nedeni o yüzden aileler çocuklarını yanında asla sigara içmesin. Çocukların ağız hijyenine ve dişlerini fırçalamasına da dikkat etsinler" diye konuştu.

HER YIL BİN KİŞİDEN 28’İ ZATÜRRE OLUYOR

Zatürrenin, dünya genelinde 5 yaş altındaki çocukların ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Salepçi, "65 yaş üstü erişkinlerde ise yine ölüme sebebiyet veren en önemli enfeksiyon hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Ateş, öksürük, balgam çıkarma bazen göğüs ağrısı ve çok yaygın olduğunda nefes darlığı şeklinde belirti veren zatürre en çok görülen akciğer hastalıklarından biri. Dünyada her yıl bin erişkinin 2 ile 15’inde zatürre görülüyor. Türkiye’de ise yılda bin erişkinin 3 ile 11’inde zatürre görülmektedir. Antibiyotiklerin bulunması, aşının rutin olarak uygulanmasıyla çocuklarda zatürreye bağlı ölümlerde düşüş var ama ileri yaşta bu oranda değişiklik olmadı. Özellikle 80 yaş üstü zatürre nedeniyle hastaneye yatanların yarısı hayatını kaybediyor. Dünyada yaşlı nüfus arttığı için zatürrenin hem görülme sıklığı hem de zatürreye bağlı yaşam kaybı oranları yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin yüzde 50’si zatürreye bağlı gerçekleşiyor" dedi.