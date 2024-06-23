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İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.06.2024 18:43
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Adana'da G.A. isimli hakimin adı, rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri ile anılmıştı. İhraç edilen G.A. hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Hakim G.A.'nın sevmediği avukat, savcı ve hakimlerin fotoğraflarını büyücülere vererek büyü yaptırdığı ortaya çıktı. Öte yandan hakim G.A.'nın kararsız kaldığı dosyalarda tercih ettiği yöntem ise pes dedirtti.

İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...

Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim G.A.'nın adı skandal iddialarla anılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından görevden ihraç edilen G.A. hakkında Halk TV'den Mustafa Balcı skandal detaylara ulaştı.

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CİNSEL BİRLİKTELİK GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİP PAYLAŞTI

Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

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TEHDİT EDİLDİ

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş.L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.

Galericiler sitesinde bir iş yerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

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500 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim G.A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. G. A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

UYUŞTURUCU İDDİASI

G. A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

Yine pandemi döneminde hakim G. A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturuyucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

SKANDAL OLAY: BÜYÜ İLE MESLEKTAŞLARININ AYAĞINI KAYDIRMAYA ÇALIŞMIŞ VE KARAR VERMİŞ...

HalkTV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, ihraç edilen hakim G.A. büyü ve büyücülerle çalışıyordu. İşte o iddialar!

  • Hakime Altınok'un adliyede sevmediği avukat, savcı ve hakimlerin fotoğraflarını büyücülere verip, başarısız olmaları için büyü yaptırdığı ortaya çıktı.

  • Altınok, kararsız kaldığı birçok dosyada ne karar vermesi gerektiğini büyücülere danıştı.

  • Arkadaşlarını büyücülere gönderen Gül Altınok, kendisine yönelik yürütülen HSK soruşturmasında ceza almaması için cinci hocalardan destek istedi.
    Express


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