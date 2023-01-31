İhtiyar zıt anlamlısı nedir? İhtiyarın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçemiz dünya üzerindeki en zengin dillerden birisidir. Bu zenginlik çok eski çağlara dayanmasından gelir. Dünya üzerinde birbirlerine yakın konumda yaşayan kavimler kendi aralarında birçok etkileşim yaşamışlardır. Bu etkileşim gerek alışveriş yoluyla gerek savaş yoluyla gerekse din yolu gibi etkenlerle gerçekleşir. Uygarlıkların konuştuğu diller de etkileşime uğrayan varlıklardandır. İhtiyar kelimesi de bu etkileşimle birlikte dilimize geçen kelimelerden birisidir. Arapça kökenli bir sözcük olan ihtiyar, "hyr" üçlü kökünden türetilmiştir. Seçme hakkı olan, reşit ve yetişkin anlamlarına gelen bu sözcüğün TDK’ye göre anlamları şunlardır:

(Sıfat) Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse).

(Sıfat) Cansız, sönük.

(Sıfat) Eski.

(İsim) Teklifsiz konuşmada baba veya anne.

Bunlarla birlikte ihtiyar kelimesinin de içinde geçtiği ‘’ihtiyar delikanlı’’, ‘’ihtiyar meclisi’’, ‘’ihtiyar heyeti’’ gibi birleşik kelimeler, ‘’ Gençlik bir kuştur, ihtiyarlık naçar iştir’’ ‘’Gençlikte ölüm, ihtiyarlıkta yoksulluk güçtür’’ gibi atasözlerimiz de vardır.

İhtiyar kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşantımızda konuşurken bir kelimenin birden çok anlamını bilmek bize nasıl oldukça rahatlık sağlarsa zıt anlamlarını bilmek de o denli rahatlık sağlar. Konuşurken, kendimizi ifade ederken daha düzgün bir şekilde daha etkili olarak hitap ederiz. Birbirlerine benzer kelimeleri veya birbirleriyle eş anlamlı kelimelerle konuşurken her zaman için aynı sözcüğü kullanmak metni veya konuşmamızı daha sıkıcı hâle getirebilecekken o varlığı betimlerken kullanılan eş ve zıt anlamlardaki kelimeler bu konuda bize oldukça yardım sağlar. İhtiyarın zıt anlamlısı olan sözcük:

Genç

İhtiyar kelimesinin zıt anlamı olan genç kelimesidir. Bu kelime en eski Türk dillerine dayanan kenç kelimesidir. Günümüzde bu kelime değişerek genç hâlini almıştır.

İhtiyarın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İhtiyar zıt anlamlısı olan genç kelimesi cümle içinde ihtiyarla birlikte kullanılabilir. İhtiyarın zıt anlamlısı ve ihtiyar kelimesiyle ilgili örnek cümleler: