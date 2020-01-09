HABER
  4. İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, "terörle mücadele" anlaşması imzaladı

İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, "terörle mücadele" anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:17 | Son Güncelleme

İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, "terörle mücadele" anlaşması imzaladı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Teröre Karşı İslam İttifakı arasında, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için terörle mücadelede iş birliği anlaşması imzalandı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, taraflar arasında iş birliğini artırmayı, uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

Teröre Karşı İslam İttifakı; Suudi Arabistan öncülüğünde, İslam ülkelerini tehdit eden "tüm terörist gruplarla mücadele" etmek amacıyla Aralık 2015'te kurulmuştu. İttifakın 41 üyesi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Çözülmeyen düğüm: Sigorta prim sistemi ve GSSÇözülmeyen düğüm: Sigorta prim sistemi ve GSS
Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadıOtomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Suudi Arabistan Teröre Karşı İslam İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Eskişehir'de bir öğretmen 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü, soruşturma başlatıldı

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.