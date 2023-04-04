"İki aracımı da sattım" diyerek açıkladı! Sinan Akçıl'ın hayali Togg'a kavuşmak...

Togg'un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi. Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

Bunun üzerine şarkıcı Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini, bunun için 2 aracını da sattığını ve sırada beklediğini söyledi. Ensonhaber'e konuşan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl,

ilk 20 bin şanslı arasına giremediğini söyledi.

KONSER MİNİBÜSÜNÜ DE SATACAK

Akçıl, sırada beklediğini ve konserlere gitmek için kullandığı minibüsü de satıp, sadece Togg kullanmak istediğini söyledi. "Çok istiyorum Togg. Başvurduk ama çıkmadı, sonraki sıradayız" diyen Akçıl konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım, Togg almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim."