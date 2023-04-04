"18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu! Kobra Murat 7 tane adak kurban kesip torununu altına boğdu

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar’ın Youtube'da yayınlanan programında “2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri” diyerek gündem olmuştu.

Kobra Murat bu açıklamayla çok konuşulunca ise "Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" demiş ama altın konusunda şaka yaptığını söylemişti.

ALTINLAR GÜNDEM OLDU

Kobra Murat şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Torununa diş buğdayı partisi veren şarkıcı küçük torununu altına boğdu. Evdeki eğlencede Kobra Murat'ın kızlarının taktıkları altınlar da gözlerden kaçmadı.

Şarkıcı ayrıca torunu için 7 tane adak adayıp kurban kesti ve bunları da paylaştı. Kobra Murat paylaşımında "Mübarek Ramazan ayında prenses torunumun 7 tane adak kurbanınızı kestik" dedi.