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İki büyük depremin vurduğu Adıyaman'da vatandaşların göçü devam ediyor

14.02.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan iki depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların göç yolculuğu devam ediyor.

İki büyük depremin vurduğu Adıyaman'da vatandaşların göçü devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen 10 il arasında bulunan Adıyaman'da da çok sayıda bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, hayatta kalan depremzedeler de birçok sorunla mücadelelerini sürdürüyor.

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Evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan depremzedeler kurulan çadırkentlerde barındırılarak ihtiyaçları karşılanıyor. Artçıların devam ettiği kentte depremzedeler, hasarlı binalarına girmeden vinç yardımıyla para ve ziynet eşyalarının yanı sıra kullanılabilecek durumdaki ev eşyalarını çıkartıyor.

jc

Olumsuz hava koşullarının yanı sıra yaşanan sıkıntılar nedeniyle depremzedelerin büyük çoğunluğu il dışındaki akrabalarının yanına göç etmeye başladı. (DHA)

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deprem Adıyaman

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