Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsıldı. Bu depremler sonrasında gözler İstanbul'da olması beklenen depreme çevrildi. Uzman isimlerden peş peşe uyarılar gelirken vatandaşlar da binalarının güvenli olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün bir vatandaş tarafından paylaşılan video gündem oldu. İstanbul Küçükyalı'da yaşayan Elif Yılmaz Kurt, depremlerin ardından kendi yaşadığı binanın içler acısı halini gösteren bir video yayınlandı. Görüntülerde kolonların döküldüğü, demirlerin ortaya çıkıp çürüdüğü görüldü. Deniz kumu kullanılan bina kolonlarında deniz kabukları da gözle görülebiliyor.

"10 BİN TL'LİK TABUT"

Show Haber'in haberine göre deniz kumunun demirlerin ömrünü kısalttığını ifade eden Kurt, şunları ifade etti:

"Dokunduğunuz gibi ele geliyor, dokunmaya da korkuyorum, dokunsak olduğu gibi yarılacak. 10 bin TL'lik tabut demiştim, burayı tutsanız olduğu gibi düşecek. Daha önceden de çekmiştim. Deprem olduktan sonra yine çektim, milyonlara ulaştı. Bana da içler acısı görseller geliyor. İki tane oğlum var, onlarla aynı odada yatıyorum hemen yetişe bileyim diye. Başka bir daireye kiraya çıkmayı düşünüyoruz, 15, 17 bin TL. Onlardan da korkuyoruz her ne kadar yeni yapılmış olsa da. İstanbul civarındaki çoğu ev böyle olduğu için 'nereye gideceğiz?'"

