İki çocuk annesi çocuklarının gözü önünde gölete atlayıp kayboldu

Saat 16.30 sıralarında Güvendik Mahallesindeki gölette meydana gelen olayda, E.B., iki kızı ve iki komşusuyla birlikte gölet kenarında piknik yapmaya gitti.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE GÖLE ATLADI

İddiaya göre, komşuları balık tutmak için uzaklaştığı sırada E.B., çocuklarının gözü önünde 5 metre yükseklikten gölete atlayarak gözden kayboldu.

HERKES ONU ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. E.B. için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, kadının eşiyle sorunlarının olduğu öne sürüldü. (DHA)



