Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi. İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı.

Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi. Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor. (DHA)



