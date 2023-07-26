İki kardeşin feci ölümü! Denizde boğulduktan sonra cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

15 yaşındaki Gustavo Bernardo Leal ve 11 yaşındaki Gabriel Bernardo Leal, 17 Temmuz günü saat 10.00 sularında babaları ve 16 yaşındaki kuzenleriyle denize gitmişti. Brezilya’da yaşayan kardeşler denizde oyun oynadıkları sırada bir anda akıntıya kapılarak boğuldu. İkilinin cansız bedenleri arama kurtarma çalışmalarının sonucunda birbirlerine sarılmış halde bulundu.

BABA VE KUZEN YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Kardeşlerin akıntıya kapıldığını gören baba çocuklarının yardımına koştu ve 16 yaşındaki kuzen de bir kayaya tutunarak onları kıyıya doğru çekmeye çalıştı. Ancak baba ve kuzen boğulmaktan son anda kurtulurken Gabriel ve Gustova kardeşleri kurtarmayı başaramadılar.

“ÇARESİZLİK İÇİNDE BİRBİRLERİNE SARILDILAR”

İtfaiye sözcüsü Albay Clemens, çocukların cesetlerinin saatlerce süren aramanın ardından denizin yaklaşık 6 metre dibinde bulunduğunu söyledi. Clemens, kardeşlerin "çaresizlik içinde birbirlerine sarıldığını" belirterek, bunun "insanlar boğulurken yaygın bir uygulama" olduğunu da sözlerine ekledi.