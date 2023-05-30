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Ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için 6 yıl boyunca cansız bedenini sakladı! Ceset torbasının içinde duruyordu...

30.05.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da yaşayan 60 yaşındaki bir adam, vefat eden annesinin emekli maaşını alabilmek için ölümü yetkililere bildirmedi. Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca aynı evde yaşayan adam, polisin evine düzenlediği baskının sonrasında polise teslim oldu.

Ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için 6 yıl boyunca cansız bedenini sakladı! Ceset torbasının içinde duruyordu...

İtalya’nın Veneto bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam vefat eden annesinin emekli maaşını almak için tepki çeken bir yola başvurdu. Vefat eden annesi Helga Maria Hengbarth’ın ülkesi Almanya’ya döndüğünü ifade eden oğlu, annesinin ölümünü herkesten bir sır gibi sakladı. Annesinin cansız bedenini bir ceset torbasının içinde 6 yıl boyunca evinde saklayan adam araştırmaların sonucunda yakayı ele verince polise teslim oldu.

EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORDU

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Annesi Hengbarth’ın 6 yıl boyunca cesedini saklayarak ismi açıklanmayan oğlu 156 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 898 bin TL) kazandı. Dolandırıcılık polisin eve baskın düzenlemesi üzerine ortaya çıktı. Hengbarth’ın oğlu baskın sırasında evinde değildi ancak daha sonrasında kendi rızasıyla polise teslim olup suçunu itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya ceset emeklilik

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