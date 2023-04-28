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İki penisi ve anüsü olmadan doğan bebek tıp dünyasını şaşkına çevirdi! “Altı milyonda bir görülebilecek olay...”

28.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da gerçekleşen bir doğum tıp dünyasında ilgi çekmeyi başardı. İki penisle dünyaya gelen ismi açıklanmayan bebek altı milyonda bir görülebilecek bir şekilde anüsü olmadan doğdu. Doktorları şaşkına çeviren bebek doğumun hemen sonrasında sağlıklı bir şekilde dışkılayabilmesi için bir anüs oluşturma ameliyatına alındı.

İki penisi ve anüsü olmadan doğan bebek tıp dünyasını şaşkına çevirdi! “Altı milyonda bir görülebilecek olay...”

İki penisle dünyaya gelen bebeğin doğumu tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Bebeğin yapılan incelemeler sonucunda iki cinsel organını da kullanabileceği ancak anüsünün bulunmadığı belirtildi. Son derece nadir görülen tıbbi olay bir tıp dergisinde yerini aldı. Dergide bir penisin diğerinden daha uzun olduğu ve her ikisinden de idrar çıkışının sağlandığı ifade edildi.

ÖLÜM RİSKİNE RAĞMEN AMELİYAT EDİLDİ

İki cinsel organına sağlıklı olduğu için vücudunda bırakılan bebeğin boşaltım sisteminin işlevini yerine getirebilmesi adına kolonoskopi ile anüsü anımsatan bir açıklık oluşturuldu. Durumun nadir görülmesi nedeniyle ölüm riskinin yüksek olduğu belirtilmesine rağmen ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı ve bebek cerrahi operasyondan iki gün sonra taburcu edildi.

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