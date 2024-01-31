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    4. İki velinin okuldaki kavgası sosyal medyada çok konuşuldu! Saç saça baş başa kavga ettiler.. Polis ayırmak zorunda kaldı

    İki velinin okuldaki kavgası sosyal medyada çok konuşuldu! Saç saça baş başa kavga ettiler.. Polis ayırmak zorunda kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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    İskoçya'daki bir okulda çocukları dersteyken onları kapının önünde bekleye iki veli arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavaga dönüştü. Veliler saç saça baş başa kavga ederken çevredekiler onları ayırmayı başaramadı. Kavganın büyümesi üzerine devreye polisler girdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER İskoçya'daki bir okulda ders zilinin çalmasından sonra çocuklarını bekleyen iki ebeveyn arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenirken ikili bir anda saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞUYOR

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    Kavga görüntülerinde kadınların birbirlerinin saçlarını çekiştirdiği anlar yer aldı. Kavganın şiddetlendiği anlarda ikili yere düşmesine rağmen birbirlerini yumruklamaya devam etti.

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    İki ebeveyn arasındaki kavgaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Ancak görüntüler kısa sürede 104 bin fazla görüntülenmeye ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattıklarını doğruladı.

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    İskoçya
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