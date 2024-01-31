İki velinin okuldaki kavgası sosyal medyada çok konuşuldu! Saç saça baş başa kavga ettiler.. Polis ayırmak zorunda kaldı

MYNET-DIŞ HABERLER İskoçya'daki bir okulda ders zilinin çalmasından sonra çocuklarını bekleyen iki ebeveyn arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenirken ikili bir anda saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞUYOR

Kavga görüntülerinde kadınların birbirlerinin saçlarını çekiştirdiği anlar yer aldı. Kavganın şiddetlendiği anlarda ikili yere düşmesine rağmen birbirlerini yumruklamaya devam etti.

İki ebeveyn arasındaki kavgaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Ancak görüntüler kısa sürede 104 bin fazla görüntülenmeye ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattıklarını doğruladı.