İki yıldır ilişki yaşadığı sevgilisinin kadın olduğunu öğrenince şoke oldu! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

İngiltere’de cinsiyeti konusunda kadınları kandırdığı iddiasıyla tutuklanan Blade Silvano’nun davası geniş yankı uyandırdı. 40 yaşındaki Silvano biyolojik olarak kadın olmasına rağmen erkek kılığına girerek hayatına aldığı insanları kandırıyordu. İki yıllık ilişki boyunca ismi açıklanmayan kurbanını kandırarak cinsel birliktelik yaşadığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkartılan Silvano, hapis cezasıyla karşı karşıya.

DETAYLARI ANLATTI

İki yıllık ilişkilerinin büyük bir bölümünü uzak mesafeli olarak devam ettirdiklerini söyleyen Silvano’nun sevgilisi, “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum. İlişki sırasında cinsel organına dokunmama asla izin vermedi. Penise benzeyen bir şey gördüm. İngiliz Ordusu üyesi olduğunu ve kanser tedavisi gördüğünü söylemişti” dedi.

Silvano, cinsiyeti konusunda en başından beri açık olduğunu iddia etti ve doğum belgesinde tıbbi olarak "kadın" olmamasına rağmen kendisini böyle tanımlamadığını söyledi. Duruşmada yaptığı savunmasında Silvano, “Kadın olduğumu biliyordu ve şimdi rol yapıyor. Başından beri biliyordu ve durumu kabul etmişti” ifadelerini kullandı. Hapis cezası istemiyle yargılanan Silvano’nun cezası henüz kesinleşmedi. Delililerin toplaması amacıyla mahkeme 6 Haziran’a ertelendi.