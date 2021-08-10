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İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Neva, kızı Hayal'i bulabilecek mi?

10.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın’ın paylaştığı İkimizi Sırrı dizisi, bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekrana getiriyor.

İkimizin Sırrı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak?

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

İkimizin Sırrı 15 Ağustos 2021 Pazar akşamı Atv ekranlarında.

İkimizin Sırrı başlıyorİkimizin Sırrı başlıyor


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Aras Aydın
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