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İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Niye yardım ediyorsunuz bana?"

22.08.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın’ın paylaştığı İkimizin Sırrı 3. bölümden yeni fragman beğeniye sunuldu. İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanına "Niye yardım ediyorsunuz bana?" sözleri damga vurdu.

İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv’de yayınlanan drama dizisi İkimizin Sırrı’ndan merakla beklenen yeni fragmanda, Neva kızına kavuşuyor. İkimizin Sırrı'nın 3. bölüm 2. fragmanına "Niye yardım ediyorsunuz bana?" sözleri damga vurdu.

İKİMİZİN SIRRI HAKKINDA

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

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Aras Aydın İkimizin Sırrı dizisi
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