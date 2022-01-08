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İkinci Dünya Savaşı’ndaki askerlerin mektupları 76 yıl sonra teslim edildi! Duygusal anlar yaşandı

08.01.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Dünya Savaşı’nda görev yapan 22 yaşındaki Amerikalı bir askerin Almanya’dan annesine gönderdiği mektup ortaya çıktı. 76 yıl sonra teslim edilen mektuptaki satırlar duygusal anlar yaşattı.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki askerlerin mektupları 76 yıl sonra teslim edildi! Duygusal anlar yaşandı

1945 yılının Aralık ayında savaşın resmen sonra ermesinin ardından askerler kendi memleketlerine dönmek için gün sayıyordu. O sıralarda 22 yaşında olan 2. Zırhlı Tümeni ile Almanya’da konuşlandırılan ABD ordusu görevlisi çavuş Johnny Gonsalves, Massachusetts eyaletindeki annesine mektup gönderdi. Savaş yıllarının etkisini hala üzerinde taşıyan mektup 75 seneden fazla bir süre ABD Posta Servisi’nin (USPS) Pittsburgh şehrindeki dağıtım merkezinde açılmadan bekledi. Sonunda ise mektup bir şekilde Gonsalves’in yakınlarına teslim edildi.

“BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

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İkinci Dünya Savaşı’nda cephesinden annesine gönderdiği mektup Gonsalves,”Sevgili anneciğim, bugün senden bir mektup daha aldım ve her şeyin yolunda olduğunu duyduğuma çok sevindim. Bana gelince, iyiyim. Ama yemekler çoğu zaman epey kötü. Seni seviyorum ve öpüyorum. En kısa zamanda görüşürüz, umarım. Oğlun Johnny” satırları yer almıştı.

2015 yılında hayatını kaybeden Gonsalves’in annesi de yıllar önce vefat etti. Mektubu bulan yetkililer Gonsalves’in mektubu gönderdikten 5 yıl sonra evlendiği eşi Angelina’nın adresine ulaştı. USPS çalışanları onlarca yıllık mektubu “Bu mektubu ulaştırmak bizim için çok önemliydi” notuyla birlikte buldukları adrese gönderdi.

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“BANA GERİ DÖNMÜŞ GİBİ”

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Mektup eline ulaştığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Angelina Gonsalves, postane çalışanlarını arayarak teşekkür etti. Angelina, “Düşünün tam 76 yıl sonra! İnanamadım. Bütün bu olanlar inanılmaz, onun el yazısı... Bana geri dönmüş gibi oldu” dedi.

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