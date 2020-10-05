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İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir? Dr. Ali Edizer daha önce nerede çalıştı? İşte Dr. Ali Edizer'in hayatı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Yaptığı ikinci eş önerisi açıklaması ile gündeme gelen ve görevden alınan eski GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in hayatı merak ediliyor. Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitiren Edizer, öncesinde ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştı. Peki Ali Edizer kimdir? İşte Ali Edizer'in hayatı...

İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir? Dr. Ali Edizer daha önce nerede çalıştı? İşte Dr. Ali Edizer'in hayatı!

Yaptığı ikinci eş önerisi açıklaması ile gündeme gelen ve görevden alınan eski Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in hayatı merak ediliyor. Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitiren Edizer, öncesinde ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştı. Peki Ali Edizer kimdir? İşte Ali Edizer'in hayatı...

DR. ALİ EDİZER KİMDİR?

Bugün itibari ile görevden alındığı duyurulan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eski Başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer'in kimliği merak ediliyordu. Yaptığı ikinci eş açıklamasının CHP milletvekili Özgür Özel tarafından ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan çığ gibi tepki toplayan Edizer görevden alındı. Edizer çeşitli özel sağlık kuruluşlarında yöneticilik ve hekimlik yaptı. Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı, Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı olarak da çalışan Dr. Ali Edizer'in bugün itibari ile GATA'daki görevine son verildi.

DR. ALİ EDİZER DAHA ÖNCE NERELERDE ÇALIŞTI?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim yardımcısı olarak çalışırken yaptığı "ikinci eş" açıklaması ile görevden alındı. Dr. Ali Edizer'in daha önce hangi kurumlarda görev aldığı merak ediliyordu. İşte görev yaptığı diğer kurumlar;

(03/2018 – Halen ) : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018) :Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016) :Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013) :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012) :Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012) :Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011) :SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010) :Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009) :Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000) :Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997) :Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996) :Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi

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