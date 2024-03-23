İkinci kez bağırsak ameliyatı olmuştu! Kobra Murat mehter takımıyla taburcu oldu

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua istemiş ve ikinci kez ameliyata gireceğini açıklamıştı.

Bağırsağında çatlak oluşması nedeniyle ikinci kez ameliyata alınan Kobra Murat, hastanede kaldığı son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmış, hastalara dua etmişti.

MEHTER TAKIMIYLA...

'Allahım tüm hastalara şifa ver' diyen Kobra Murat, hastaneden mehter takımı eşliğinde taburcu oldu.

Ünlü isim, o anları 'Hastaneden taburcu oldum çok şükürler olsun. İzmir marşıyla girdik mehter marşıyla iyileşip çıktık canlarım.' diyerek paylaştı.